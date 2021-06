Sarri, la proposta di Lotito: biennale a 3 milioni più bonus. Tutti i dettagli

Maurizio Sarri viaggia verso la panchina della Lazio: biennale a 3 milioni più bonus per il tecnico. Le novità

Tutto lascia pensare che a sedere sulla panchina biancoceleste dopo Inzaghi sarà proprio Maurizio Sarri. Il tecnico ha incontrato Tare e nei prossimi giorni incontrerà anche Lotito, che intanto gli ha proposto già un contratto: biennale con opzione fino al 2024 da circa 3 milioni più bonus legati sia all’Europa League, sia alla Champions. Presente il premio scudetto.

Come rivela il Corriere dello Sport, decisiva la volontà del tecnico di allenare in Italia: su di lui c’era sia il Tottenham sia alcuni club turchi ma il toscano non ha intenzione di allontanarsi troppo.