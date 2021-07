Sarri, alla Lazio il centrocampo dei suoi sogni: Leiva fondamentale

Maurizio Sarri alla Lazio ha trovato quello che può essere il centrocampo dei suoi sogni. Ma ecco tutti i dettagli

La luna di miele tra Maurizio Sarri e la Lazio, al di là delle difficoltà in sede di mercato, sembra essere più reale che mai. Lo si è capito dalle dichiarazioni che il mister ha rilasciato a fine ritiro. E poi, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, c’è un aspetto che non può essere dimenticato, ossia il centrocampo.

Infatti, Leiva, Milinkovic e Luis Alberto sembrano davvero essere i giocatori perfetti per il gioco dell’ex Chelsea e Juventus. Lo spagnolo viene visto un po’ alla Hamsik e dovrà quindi muoversi costantemente e continuamente tra le linee. Anche il serbo avrà compiti offensivi, ma dovrà soprattutto fare molto pressing. Le vere chiavi però saranno tra i piedi del brasiliano ex Liverpool. Sarà lui a dover chiudere le linee di passaggio, esser più stretto rispetto alle mezzali e darà il via al palleggio ritmato. Un ruolo diverso per il centrocampista verdeoro, che però già ad Auronzo ha dimostrato di esser pronto.