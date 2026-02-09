Sarri, una frase un perché: «Possono dirci che siamo scarsi» e con certi limiti tecnici c’è poco da fare!

Sarri esalta il carattere della sua Lazio. A volte però subentrano i limiti tecnici e in quei casi c’è veramente poco da fare

«Possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo un carattere e una morale forte», questa frase rilasciata da Maurizio Sarri in conferenza stampa descrive perfettamente le due facce della Lazio vista ieri. Una formazione tosta, che con carattere stava portando a casa un risultato insperato alla vigilia, ma a causa della scarsezza di alcuni elementi non è riuscita a farlo.

Sì perché Dele-Bashiru, subentrato al posto dell’infortunato Basic (un onesto mestierante, non di certo un campione) è riuscito a compiere un vero e proprio disastro in poco più di 45 minuti di gioco. E non è stato l’unico a commettere gravi errori tecnici che non hanno permesso ad una squadra combattiva di portare a casa 3 punti.

Tre errori pesanti che costano caro, il gol di Kalulu genera rimpianti

«Il rammarico non è per il 2-2 ma per le 3 palle gol sul 2-1 che ci avrebbero permesso di portare a casa il risultato» ha affermato sempre il mister in conferenza. Sì perché il secondo gol della squadra di Spalletti poteva arrivare anche prima, ma pensare che i biancocelesti abbiano sprecato tre occasioni colossali all’Allianz Stadium genera non pochi rimpianti.

Al 55′ Dele-Bashiru servito perfettamente da Nuno Tavares cicca il pallone e non riesce a tirare tutto solo dall’altezza del dischetto del rigore. Al 67′ Taylor servito da Noslin tira di prima ma la palla esce di poco, a disturbarlo sulla traiettoria c’è sempre Dele-Bashiru. All’87’ invece è Noslin a sparare in cielo la palla del terzo gol. Anche in questo caso c’è lo zampino del nigeriano che avrebbe potuto tirare ma invece serve il numero 14 con una palla non pulitissima.

Specialmente il primo e il terzo sono errori troppo pesanti dal punto di vista tecnico, per giunta commessi da calciatori freschi e che non sono nuovi a scene di questo tipo.

Sarri, alcuni giocatori e soprattutto i tifosi meriterebbero di meglio

C’è tanta amarezza per il pareggio, ma allargando il discorso ed essendo onesti si può dire che la Lazio non avrebbe sicuramente meritato la vittoria. Ma pensare che una squadra che mette tanta anima in campo sia stata boicottata da alcuni dei suoi calciatori, che sin da subito sono apparsi inadeguati fa crescere tanto dispiacere.

Perché Maurizio Sarri meriterebbe di avere a sua disposizione una rosa adeguata. Perché la mentalità è quella giusta, anche per merito di vari calciatori che scendono in campo, ma il materiale umano purtroppo a volte rende impossibile ottenere i risultati sperati.

