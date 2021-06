Higuain: «Sarri non vuole più di due tocchi. E alla Juve...»

Gonzalo Higuain ha parlato di Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Napoli e alla Juve. Le sue parole sul tecnico

Un solo anno per Maurizio Sarri sulla panchina della Juve. Alla Bobo Tv, Higuain ha provato a dare una spiegazione all’addio prematuro.

SARRI ALLA JUVE – «Non so perché sia durato un solo anno. I giocatori devono capire la sua idea di gioco totale, non vuole più di due tocchi e non vuole che si vada avanti e indietro. Lui diceva sempre che facendo il gioco orizzontale devi far 15 passaggi, orizzontale, 2. Penso che la Juve non abbia recepito questo e poi ovviamente sono state decisioni della società. Non è facile giocare a due tocchi».