Sarri a Sky: «Partita seria, una bestemmia non concretizzare»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Bologna-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a Sky.

PARTITA – «La prestazione è stata seria, applicata e attenta. Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C’è mancato qualcosa davanti ma giocare qui non è semplice, la prestazione è stata di buon livello».

POCHI GOL – «L’anno scorso Immobile era a 19/20 gol, se avesse giocato con continuità probabilmente saremmo in media. Non stiamo creando poco, concretizziamo poco. In alcune occasioni non siamo andati al tiro ed è una bestemmia».

PER LA PERFEZIONE – «Mi auguro che manchi sempre, è la benzina per il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Uno che fa l’allenatore deve avere delle motivazioni feroci, se l’obiettivo è irraggiungibile per me è meglio. La perfezione è un’utopia».

VALORE DELL’ESPERIENZA – «Nagelsmann è un baciato da Dio, con pochissima esperienza si è trovato a guidare una delle migliori squadre europee. Io vengo da un calcio polveroso, il mio è stato un percorso lungo e difficile però mi sono divertito».

COSA RIMANE – «Ti rimane tutto, da allenatore sei la somma delle esperienze che hai fatto: nei dilettanti l’aspetto tattico è lo stesso, cambia la qualità dei giocatori».

RASATO A ZERO DOPO L’AZ – «Avevo la moglie che rompeva, però vincevamo tutte le partite e io la rimbalzavo. Dopo la sconfitta con l’AZ non avevo più scuse».

MOURINHO OUT NEL DERBY – «A me dispiace, perché lo vedo sempre volentieri e fa parte dello spettacolo».