Sarri: «Partita difficilissima contro una squadra di qualità. Su Cataldi...»

Maurizio Sarri ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

FIRENZE – «Partita difficile, loro sono una squadra di livello soprattutto in casa. Esprimono un calcio di qualità e intensità. E’ destinata a risalire la classifica questa squadra, velocemente».

RISPOSTE – «Mi aspetto una conferma su tutto quello che abbiamo fatto di buono, mi aspetto dei progressi su alcune cose che siamo venuti meno. Non possiamo certo pensare di venire a Firenze e perdere palloni nella nostra metà campo».

CENTROCAMPO – «Abbiamo avuto un problemino in mattinata con Cataldi, il ragazzo non è in condizione di fare 90 minuti».