Rivali Lazio: quella big ha chiuso un grande colpo per sbaragliare la concorrenza. Il punto - Lazio News 24

Napoli, Noa Lang sempre più vicino: un colpo che fa tremare i rivali della Lazio

Il calciomercato entra nel vivo e il Napoli si prepara a piazzare un colpo importante che potrebbe fare la differenza anche nella corsa con i rivali della Lazio. Noa Lang, esterno offensivo olandese classe 1999, è ormai a un passo dal trasferimento in maglia azzurra. Il club di Aurelio De Laurentiis ha infatti trovato l’accordo con il PSV Eindhoven sulla base di 25 milioni di euro più 2 milioni legati a bonus. Inoltre, il Napoli avrà diritto al 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Le ultime ore sono dedicate alla finalizzazione dello scambio di documenti, ma ormai si tratta solo di formalità. Lang sarà uno dei primi rinforzi messi a disposizione di Antonio Conte, che punta a costruire una squadra competitiva per tornare ai vertici del calcio italiano e tenere testa ai principali avversari, compresi i diretti rivali della Lazio.

Lang rappresenta un profilo perfetto per il nuovo progetto: giovane ma con esperienza internazionale, reduce da una stagione eccellente con 14 gol e 12 assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. Un giocatore completo, capace di agire su entrambe le fasce o in posizione più centrale, dotato di tecnica, velocità e visione di gioco.

In un contesto in cui molte squadre si stanno rafforzando, tra cui anche i rivali della Lazio, l’acquisto di Noa Lang manda un messaggio chiaro: il Napoli è pronto a lottare. Antonio Conte, noto per la sua esigenza tattica e il desiderio di avere una rosa profonda e di qualità, accoglie così un tassello fondamentale per la sua idea di calcio.

Il mercato estivo è ancora lungo, ma la mossa su Lang potrebbe rivelarsi decisiva nel bilanciare la sfida con le altre big del campionato, inclusa la Lazio. Con questo innesto, il Napoli mostra ambizione e volontà di primeggiare, rilanciando la sfida ai suoi storici rivali della Lazio.