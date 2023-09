Sarri a DAZN: «Abbiamo perso le due migliori caratteristiche dell’anno scorso. Milinkovic era importante. Sui fischi…» . Così il tecnico della Lazio dopo il Monza

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo Lazio-Monza.

STANCHEZZA MENTALE – Nel secondo tempo non abbiamo concesso tanto, ma nel primo tempo quando siamo diventati passivi tra i due gol. Siamo in un momento in cui non abbiamo la solidità dello scorso anno anche se siamo in crescita a livello difensivo. E non riusciamo a trasformare la mole di gioco in gol. Dobbiamo stare molto calmi e capire perché non riusciamo a tradurre le prestazioni nei risultati dell’anno scorso.

SOLUZIONI OFFENSIVE – Come le abbiamo trovate lo scorso anno vincendo ventidue partite. Ci siamo persi qualche movimento e attacchiamo poco la porta, facciamo meno di quello che potremmo fare. Abbiamo perso movimenti e mentalità.

SERVE TEMPO? – Il tempo serve ai nuovi, gli altri hanno fatto un percorso di due anni. I momenti nel calcio non sono tutti uguali. In questo momento abbiamo perso le due grandi caratteristiche dell’anno scorso: la solidità difensiva e l’attacco degli spazi.

MILINKOVIC – Quella fisicità non ce l’abbiamo in questo momento. Un po’ Vecino può attaccare qualche pallone sporco in area ma non ha lo stesso impatto. Nei finali di partita era una risorsa importante.

FISCHI OLIMPICO – I tifosi devono fare quello che vogliono. Non sono molto d’accordo sull’impegno dei ragazzi, purtroppo le cose non ci vengono bene.