Sarri fa il punto sugli infortunati: «Qualcuno lo recuperiamo e qualcuno no». Le parole del tecnico in conferenza stampa

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia di Inter Lazio di Supercoppa Italiana.

INFORTUNATI – «Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo per la partita ma prima o poi va fermato per farlo recuperare. Taty non penso abbia possibilità di recupero, ieri ha fatto allenamento individuale e parziale. Ieri era fermo anche Patric, speriamo di recuperarlo. Era fermo Cataldi per un problemino virale o influenzale, ma oggi stava già meglio. Qualcuno lo recuperiamo e qualcuno no».

