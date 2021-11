Sarri elettrico: la ‘strana’ richiesta alla squadra per reagire

Sarri ha chiesto alla squadra di alzare la palla per cercare di sorprendere la difesa del Marsiglia anche con i lanci lunghi

Maurizio Sarri sbraita in panchina per cercare di dare una scossa alla sua squadra, apparsa un pò in balia del giro palla del Marsiglia. Secondo Sky, il tecnico avrebbe fatto una strana richiesta alla sua squadra.

Sconfessando il suo credo, il tecnico toscano ha consigliato ai suoi di alzare la palla per cercare di sorprendere la difesa dei padroni di casa anche con i lanci lunghi.