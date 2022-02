Sarri e la Coppa Italia vinta con il Sansovino: il curioso retroscena

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri guiderà questa sera la Lazio contro il Milan in Coppa Italia: il toscano ha già vinto quella di Serie D con il Sansovino

Questa sera andrà in scena Milan-Lazio, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ripercorre la storia di Sarri e Pioli nella competizione. Entrambi non l’hanno mai vinta avendo perso una finale a testa.

Il tecnico del Milan la perse proprio con i biancocelesti nel 2015 contro la Juve (1-2 dopo i tempi supplementari con rete decisiva di Matri). Il toscano invece arrivò all’atto conclusivo della competizione nel 2019-2020 alla guida della Juve, perdendo poi ai rigori contro il Napoli di Gattuso.

In realtà la Rosea svela un retroscena: nel palmares del Comandante c’è una Coppa Italia, quella di Serie D vinta nella stagione 2002-2003 col Sansovino. Nel confronto con Pioli poi a livello di trofei non c’è paragone: il milanista è ancora a quota zero, Sarri vanta uno scudetto con la Juve e un’Europa League col Chelsea.