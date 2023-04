Sarri e l’incontro con Lotito: «Lo vedo spesso, meno spesso da quando è in Senato». Le parole del tecnico biancoceleste

Nella consueta Conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani col Monza, l’allenatore della Lazio, Sarri, ha parlato del rapporto con il presidente Lotito.

INCONTRO CON LOTITO – «Lo vedo spesso, non così spesso come prima da quando è in Senato. Ma lo vedo spesso»

