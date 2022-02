Sarri e il tridente contro il Porto: tentazione Luis Alberto?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Se Immobile non dovesse partire dall’inizio il tecnico potrebbe avanzare Luis Alberto con Basic a centrocampo. Le ultime

Maurizio Sarri studia le mosse migliori da contrappore al Porto nel ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma il prossimo giovedì. Detto del recupero di Immobile, il tecnico deve ora decidere se, visto il minutaggio limitato dell’attaccante, se farlo partire dall’inizio (ipotesi più probabile) o schierarlo a gara in corso.

In questo secondo caso la soluzione più semplice e immediata sarebbe quella di inserire o Moro o Romero nel tridente con Cabral e Felipe Anderson. Tuttavia l’altissima posta in palio potrebbe spingere Sarri ad una mossa a sorpresa: come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano potrebbe avanzare Luis Alberto nel tridente e inserire Basic a centrocampo. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire quale soluzione verrà adottata.