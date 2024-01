Sarri studia la difesa, ci sono ancora dei nodi da sciogliere in vista del derby: le ultime

Sarri studia la difesa della sua Lazio, ci sono ancora dei nodi da sciogliere in vista del derby di Coppa Italia: le ultime

Dopo giorni di attesa, adesso solo le ore separano Lazio e Roma dal derby valido per una qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Lo sa bene Sarri, che però ha diversi nodi da sciogliere in vista del match. In particolare, come riportato da Il Messaggero, è la difesa il reparto che crea più pensieri al tecnico toscano.

Infatti, gli unici sicuri di una maglia nella retroguardia biancoceleste sarebbero Patric e Marusic. Al centro è lotta serrata tra Romagnoli, rientrato in campo con l’Udinese, e Gila, che sembra formare una bella coppia con il connazionale. Sulla fascia, invece, Lazzari sembra essere in vantaggio su Pellegrini, che proprio a Udine ha trovato la prima gioia in Serie A.