Sarri non ha dubbi; «Felipe Anderson potenzialmente è un craque»

Maurizio Sarri, presentando il derby nella classica conferenza della vigilia, ha analizzato il rendimento degli esterni sottolineando in particolare le qualità potenziali di Felipe Anderson:

«Secondo me gli esterni devono giocare più vicini a Immobile, vengono spesso incontro, si devono muovere più senza palla e negli spazi. Nell’attacco dell’area di rigore Pedro è meglio di Felipe Anderson però io un calciatore potenzialmente forte come Felipe non l’ho mai allenato. Deve fare una crescita generale perchè potrebbe essere un craque a livello internazionale».

