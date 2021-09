Lazio Roma: Sarri vuole dare una soddisfazione ai tifosi

Archiviata la quinta giornata di campionato a Roma è tempo di derby. Sarri vuole dare una soddisfazione ai tifosi

Scatta l’ora del derby. Archiviata la quinta giornata di campionato nella capitale è tempo della stracittadina tra Lazio e Roma. La squadra di Sarri è chiamata a riscattarsi dopo un digiuno di vittorie che tra Serie A e Europa League dura da quattro partite con 2 pareggi e 2 sconfitte. In casa giallorossa invece l’umore è ben diverso visto le tre vittorie nelle ultime quattro uscite considerando anche la Conference League.

Sarri sta preparando la sfida nel migliore dei modi e spera nella vittoria per dare una soddisfazione ai tifosi e per far crescere la convinzione nella squadra.