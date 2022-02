Sarri chiede gli straordinari ad Immobile: Ciro vuole le semifinali

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri non può fare a meno di Immobile che guiderà l’attacco anche stasera contro il Milan: Ciro vera e propria bestia nera dei rossoneri

La Lazio e Sarri ripartono da Ciro Immobile. Certezza granitica dei biancocelesti, il bomber guiderà l’attacco anche questa sera nei quarti di finale contro il Milan a San Siro. L’ex Torino, come riporta Il Messaggero oggi in edicola, ha un vero e proprio conto aperto col Diavolo: tra le big è quella contro cui ha sfornato più assist (5) e quella contro cui ha segnato più goal insieme a Roma e Napoli (7).

Segna da sei partite consecutive e nonostante i quasi 32 anni (li compirà il prossimo 20 febbraio) resta indispensabile per una squadra che non ha un suoi vero e proprio alter-ego. L’obiettivo è tornare in semifinale, evento che non accade dal 2019 quando poi la Lazio vinse il trofeo contro l’Atalanta, e sfidare di nuovo l’Inter dell’ex tecnico Simone Inzaghi. Prima il Milan però: Immobile è pronto a ritoccare il proprio score.