Sarri, 2022 positivo: «Ha cominciato da subito a incarnare la lazialità»

Il Messaggero ha stilato un bilancio dell’anno solare 2022 in casa Lazio: promosso il lavoro di Maurizio Sarri

Il Messaggero assegna un bel 7.5 a Maurizio Sarri per il lavoro svolto alla guida della Lazio nell’anno solare 2022. Il giudizio:

«Ha cominciato da subito a incarnare la lazialità, che era cosa nuova per lui, e nel frattempo ha inoculato il sarrismo, cosa nuovissima su queste sponde: finora la simbiosi sembra raggiunta. Ha migliorato il rendimento di molti, e ha dato qualità al gioco. Chi non lo ama, non lo segue, infatti qualche caduto c’è già stato e ci sarà: lui li saluta senza voltarsi. Non ha la squadra in forze per giocare anche sul fronte europeo, e si è arreso ben presto. Deve limitare l’ostentazione della sindrome da accerchiamento, suo limite».