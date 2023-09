Sanderra: «Cambiato tanto, ma io guardo gli allenamenti. Se un titolare non si impegna…». Le parole del tecnico della Lazio Primavera

Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in Coppa Italia col Cosenza.

TURNOVER – Io mi baso sempre sugli allenamento, vedevo i ragazzi che stanno che stanno crescendo nell’apprendimento tattico e nella cultura generale della squadra sia come mentalità sia nello stare in campo. Cambiando tanto non ci sono stati squilibri, anzi abbiamo tenuto bene il campo. Mi è piaciuta la fase difensiva, a parte la sbavatura del gol annullato. Buoni segnali anche da chi ha giocato poco che dimostra di esserci.

FASE OFFENSIVA E DIFENSIVA – Adesso stiamo faticando nel fare gol. Nel primo tempo avremmo dovuto prendere di più la porta, dobbiamo crescere anche nelle qualità individuali. La base è sempre quella di non subire più di tanto e proteggere bene la difesa. È positivo che il Cosenza si sia affacciato poco dalle nostre parti.

GIOVANI – Ce ne sono tanti, in campo e in panchina. Se il prodotto Lazio viene fuori… C’è ancora un grandissimo lavoro da fare nel settore giovanile, un lavoro a lungo termine. Non abbiamo la bacchetta magica nel tirare fuori i giocatori. Noi stiamo cercando di fare nel nostro meglio con quello che abbiamo a disposizione.

GIOCARE OGNI TRE GIORNI – È un’esperienza giocare ogni tre giorni, per me, i giocatori, lo staff. Dobbiamo capire i recuperi, stiamo cercando di far ruotare i ragazzi. Abbiamo concorrenza in tutti i ruoli. È una gestione più complessa ma più interessante.

TITOLARI – Nella nostra filosofia non ci sono scelte definitive. Mi baso su quello che vedo negli allenamenti. Se un presunto titolare non si impegna esce ed entra subito un altro. Ognuno deve fare il suo copione, soprattutto nella fase difensiva. Vedo buona partecipazione ma noi dobbiamo restare sempre coi piedi per terra. Abbiamo ancora dei problemi nella realizzazione dei gol. Proprio perché non stiamo segnando tanto in questo momento, dobbiamo essere bravi in fase difensiva.