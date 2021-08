Sanchez preoccupa: Inzaghi vuole Correa, Lotito chiede tanto

L’infortunio in Coppa America di Sanchez continua a preoccupare Inzaghi, che teme di rimanere scoperto nel ruolo, Correa resta un obiettivo

Serve un attaccante. Lo chiede Simone Inzaghi alla società. Secondo il Corriere dello Sport, la mancanza di certezze su Sanchez ha fatto cambiare idea al tecnico neroazzurro che inizialmente preferiva Zapata ma che ora avrebbe messo in cima alla lista Correa della Lazio, una seconda punta di ruolo che garantisce la capacità di saltare l’uomo oltre che è un giocatore gia allenato fino all’anno scorso in biancoceleste. Resta da limare peò la differenza tra domanda e offerta: la valutazione di Lotito resta ferma a 40 milioni mentro l’Inter arriverebbe al massimo a 30. La speranza neroazzurra è che avvicinadosi alla fine del mercato si possa arrivare ad un punto d’intesa. Se non dovesse essere così l’Inter comunque sta valutando altrenative.