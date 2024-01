San Marino-Lazio Women 1-2: successo di rimonta per le biancocelesti

San Marino-Lazio Women, successo in rimonta per la formazione di mister Grassadonia: tre punti fondamentali

Un 2-1 in rimonta per la Lazio Women per cominciare al meglio il 2024 e restare attaccate alla Ternana in testa alla classifica.

Barbieri firma l’iniziale vantaggio del San Marino, che pensa di chiudere sull’1-0 il primo tempo, prima che le biancocelesti rientrino in gara con il gol di Eriksen su rigore al 48′. Al 59, invece, la rete decisiva di Reyes.