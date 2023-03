San Marino-Lazio Women, le parole di Catini pre partita. L’allenatore biancoceleste ha parlato prima della sfida

Prima del fischio d’inizio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico della Lazio Women, Catini. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Le ragazze sono consapevoli dell’importanza della gara di domenica perché vogliamo dare continuità alla vittoria contro la Ternana. Farci sorprendere da un eccessivo stato di euforia sarebbe un grave errore, ma sono sicuro che la squadra ha raggiunto una maturità tale che mi fa ben sperare. Le insidie della gara possono essere quelle classiche legate a un match tra una formazione di metà classifica senza grandi obiettivi che affronta la prima della classe con il grande stimolo di giocare una grande partita. In ogni caso, il nostro obiettivo è quello di giocare la nostra partita portando a casa i tre punti. Non credo che la pressione della classifica sia solamente su di noi, nonostante quello che viene riportato nel nostro ambiente. Abbiamo imparato a convivere con questo tipo di pressione e sappiamo che non dovremo sottovalutare la partita. Contro il San Marino ritroveremo alcune interpreti che erano fuori da oltre un mese non permettendoci di avere alcune alternative in grado di renderci maggiormente imprevedibili. Stiamo uscendo da questo momento senza abbassare la guardia perché le avversarie sono agguerrite»