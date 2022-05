Sampdoria, Lanna: «Con la Lazio importante per la salvezza matematica»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato in vista della prossima partita contro la Lazio

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato in vista della prossima partita contro la Lazio che sarà fondamentale per la salvezza dei blucerchiati.

CAMPIONATO – «Con questa determinazione sono certo che riusciremo a portare a casa l’obiettivo salvezza. Inter? Non vogliamo arrivare a giocarci la salvezza all’ultima giornata di campionato in trasferta a Milano. Potrebbe diventare complesso arrivare a dover fare punti a Milano, per questo oggi si riprende a lavorare: le prossime due partite saranno importanti per la salvezza matematica».