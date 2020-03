Sampdoria, Jankto: «Troppi positivi nel club. Non sono sicuro di non essere infetto»

Il calciatore doriano ha espresso tutta la sua preoccupazione in merito alla situazione attuale legata al virus

Sampdoria in quarantena: il club blucerchiato si trova tutto in quarantena e come tutti i giocatori anche Jacub Jankto si trova a casa insieme alla famiglia. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a sport.cz, in cui ha riversato tutta la sua preoccupazione:

«Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in soggiorno, non c’è niente che possiamo fare. La situazione in Italia non è affatto buona, anzi, direi spaventosa. Quasi ogni giorno ci sono migliaia di infetti e centinaia di morti. La situazione sta peggiorando, quindi non c’è modo di sapere quando finirà tutto. È dura, ma possiamo resistere se siamo fortunati e restiamo in salute. Molto peggio è ciò che sta accadendo in giro, pensa a quelli che sono malati e stanno morendo. Tutti vogliono che lo Stato risolva la situazione in qualche modo e la faccia terminare, ma nessuno ha idea di cosa dovrebbe accadere per fermare l’infezione»

Poi il ceco alimenta la sua paura:

«Ero in contatto diretto con i compagni di suqadra già infetti. Quindici persone sono già state infettate nel club, ma potrebbe non essere più così, il numero potrebbe essere ancora più alto. Non sono sicuro di essere sano, ma mi sento bene e spero di non essere infetto. Forse ho il virus e non lo so ancora, cerco di non pensarci. Posso solo seguire tutte le normative, l’igiene, ma niente di più. Spero di stare bene».