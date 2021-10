Sampdoria Atalanta: ammonito Palomino diffidato, salterà la Lazio

Al 14′ di Sampdoria Atalanta, Palomino è stato ammonito dall’arbitro Prontera. Il difensore atalantino era diffidato, salterà la Lazio

Emergenza difesa. In questi minuti a Genova si sta disputando il match tra Sampdoria e Atalanta, valido per la decima giornata di campionato. Sul risultato di 0-0 al 14′ l’arbitro Prontera ha ammonito Palomino e sulla panchina bergamasca non l’hanno presa affato bene, ritenendo l’ammonizione severa.

Un cartellino giallo che costa caro al difensore argentino, che era diffidato e quindi salterà la gara contro la Lazio in programma sabato pomeriggio. Una brutta notizia per Gasperini che cosiderate anche le già numerose assenze in difesa dovrà fare anche a meno di lui.