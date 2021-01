Samp, Ranieri: «Roma la mia squadra del cuore, ma…»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma

«Affrontare la Roma all’Olimpico per me non sarà mai una gara qualunque, è la mia città e la mia squadra del cuore. Ma sono un professionista e conterà solo fare il meglio per la Samp. Contro la terza forza del campionato ci vorrà la partita perfetta. Loro hanno grandi individualità in grado di far male quasi ad ogni affondo»