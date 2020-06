Salvini: «Una follia far ripartire la Serie A e non lo studio»

Matteo Salvini contro la ripresa della Serie A. Il leader della Lega ha fatto il paragone col ritorno a scuolo degli studenti

La Serie A è ripartita, ma le polemiche non si sono fermate. A contestare il ritorno sui campi è il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una manifestazione al Ministero dell’Istruzione.

«È ripartita la serie A e non lo studio e questa è una follia. Per quanto mi riguarda a questo punto si potrebbe pure riportare la gente negli stadi con la distanza. La scuola? Io mia figlia di 7 anni a settembre in un’aula buia, con la mascherina, non ce la mando. In tutta Europa i bambini stanno andando a scuola senza distanza, senza mascherina, con la maestra. Perché qui no?».