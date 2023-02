Salernitana Lazio, trend da invertire contro le piccole: quanti punti persi dalla squadra di Maurizio Sarri

Per la Lazio solo 9 punti conquistati in questo 2023 e, più in generale, troppi quelli gettati al vento con le “piccole” in questo campionato.

Appena 21 conquistati in dodici partite contro le squadre della seconda parte della classifica, con una media di 1,75 a incontro. Con la Salernitana questo pomeriggio la possibilità di redimersi.