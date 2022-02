Salernitana, Iervolino: «Speranze salvezza non tantissime, ma neanche misere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato dell’obiettivo salvezza

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport ha parlato dell’obiettivo salvezza, sempre più difficile, per la squadra granata.

LE PAROLE – «Le probabilità di salvezza non sono tantissime, vorrebbe dire non guardare la realtà, ma non sono neppure misere. Ho visto una grinta incredibile nelle ultime tre gare, abbiamo rischiato di vincerle tutte e tre: con lo Spezia c’è stato quel rigore non dato, a Genova invece Mikael è caduto mentre stava scagliando il tiro decisivo, col Milan abbiamo fatto una prestazione prestazione incredibile. Il fioretto di Nicola a Crotone? Credo che stavolta potrebbe arrivare anche a Berlino».