Salernitana, Iervolino: «Ribery pronto al ritiro. Lo vorrei al mio fianco»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN del futuro di Franck Ribery. Le sue dichiarazioni

FUTURO – «Frank è un grande campione dentro e fuori dal campo e riesce a tirare fuori il meglio da ognuno. E’ un leader, gli cuciremo sopra un ruolo come lui vorrà. Quello che vorrà fare e l’intensità che vorrà mettere sarà decisiva. Io lo vorrei affianco a me come manager. Quando eravamo ultimi, e parlai con lui, mi disse che i ragazzi erano fantastici e che ce l’avremo fatta. E’ un condottiero incredibile».