Salernitana, Iervolino: «Il rapporto con gli agenti mi disgusta»

Il presidente della Salernitana Iervolino ha parlato degli agenti come uno dei problemi del nostro calcio

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in una intervista a Tuttosport ha parlato degli agenti dei giocatori intendendoli come uno dei problemi del nostro calcio.

L’ACCUSA – «La cosa peggiore che realmente mi disgusta è il rapporto con gli agenti. Si deve assolutamente normare, deve essere una priorità per l’industria del calcio. Sono intermediari che invece di svolgere un lavoro con tariffe giuste come un agente immobiliare, ormai diventano quasi proprietari dei cartellini, viaggiano a cifre anche superiori al 10%. Questo è uno dei nei che può far degenerare il mondo del calcio».