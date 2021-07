Salernitana, oggi alle 14 il consiglio federale: si decide la permanenza in A

Oggi alle 14 andrà in scena il consiglio federale della FIGC, in cui si deciderà la permanenza in Serie A della Salernitana

Ancora in bilico il futuro della Salernitana dopo l’operazione di trust messa in atto dal presidente della Lazio ed ex proprietario del club campano Claudio Lotito. Il patron biancoceleste ha accolto tutte le correzioni fatte dai legali della FIGC, principalmente sul trustee predominante e sull’eliminazione di qualsiasi rapporto di compravendita tra le due società.

Come riportato da Il Messaggero, dopo le valutazioni fatte dalla Covisoc nei giorni scorsi, oggi alle 14 si riunirà il consiglio federale per decidere la permanenza o meno dei granata in Serie A. «Il nostro è un diritto reale, per questo la Salernitana deve per forza essere ammessa» sono state le parole di Lotito, riportate dal quotidiano romano. Nel frattempo, il Benevento aspetta l’esito di questo consiglio e il presidente Vigorito sembra pronto a fare ricorso in caso di permanenza dei cugini campani nella massima serie.