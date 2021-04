Sala Var in Serie A, ipotesi di un’unica stanza: si deciderà il 13 aprile

La Serie A potrebbe adottare una sala VAR unica in cui visionare tutti gli episodi: ipotesi al vaglio il prossimo 13 aprile

Si lavora per un centro VAR unico in Serie A. L’ANSA ha riportato la notizia sull’ipotesi al vaglio della prossima Assemblea di Lega in programma il 13 aprile. Ipotesi già paventata che non è stata poi mai messa in atto.

Sarà interessante dunque conoscere il parere dei presidenti di Serie A sulla questione e sull’innovazione del VAR, sempre discusso dal suo ingresso nel calcio.