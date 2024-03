Sabatini su Lotito: «Perchè lo scorso anno da secondo in classifica non si lamentava con gli arbitri»

Sabatini, il giornalista analizza Lazio-Milan soffermandosi sul rigore di Castellanos e sulle proteste di Lotito a fine gara

Alla luce della partita tra Lazio-Milan, e le conseguenti polemiche arbitrali contro Di Bello, ha parlato Sandro Sabatini. Il giornalista su Tik Tok si sofferma cosi in particolare su Lotito

PAROLE – Oggi sono anti Milan perché dico che era rigore su Castellanos, ieri contro l’Inter perché la bandierina alta vale come gioco fermo, l’altro ieri anti Juve perché difendo Allegri. Con la mia sincerità dico che l’Inter ha avuto più decisioni a favore delle altre, ma è in testa perché è più forte delle altre. Lotito è giusto che protesti ma sbaglia a chiedere un altro intervento, un altro grado di giudizio sugli arbitri. E fa autogol anche De Laurentiis quando chiede che gli arbitri passino sotto la Lega. Se succede negli USA non m9i interessa. In Italia non siamo pronti. Perché lo scorso anno, con il Napoli primo e la Lazio seconda, Lotito e De Laurentiis non se la prendevano con gli arbitri?