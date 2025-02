Sabatini elogia Belahyane: «E’ un giocatore formidabile, è spietato e cattivo e non perde mai i raddoppi»

Sabatini, l’ex dirigente si esprime sul calciomercato dei biancocelesti e si sbilancia in modo particolare sull’ex Verona: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale Walter Sabatini alla luce del calciomercato appena concluso, si esprime cosi riguardo le operazioni effettuate dalla Lazio. Ecco cos ha detto

CALCIOMERCATO – I nuovi acquisti? Ibrahimovic è un giocatore forte, ha esperienza in Serie A, ha giocato un grande calcio. Ha giocato dimostrando velocità, tecnica, è un bell’acquisto. Belahyane è un giocatore formidabile, sembra un sergente della guardia di finanza, con questi baffetti e il fisco. Interrompe linee di passaggio delle squadre avversarie, gioca e recupera palloni, è spietato, cattivo, non perde raddoppi e doppie palle, contribuirà a dar corpo anche se non giocherà dall’inizio. Rovella sta facendo un campionato immenso, è un colpo prendere Belahyane. Aumenterà i palloni giocati dalla Lazio, può afre anche il difensore in casi di emergenza. Formula? Lotito ha un quoziente di immaginazione finanziaria che fa paura, l’operazione l’ha ideata Fabiani poi la magia è roba di Lotito