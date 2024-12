Sabatini: «Fazzini? Secondo me è un giocatore perfetto per la Lazio di Baroni mentre sul derby dico questo»

Sabatini, l’ex dirigente di Roma e Lazio a pochi giorni dal derby parla del calciomercato biancoceleste e non solo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l’ex dirigente di Lazio e Roma Sabatini si esprime sulla situazione di mercato dei biancocelesti e si proietta sulla stracittadina di domenica sera

PAROLE – Quando la Lazio ha preso Castrovilli ero contento, lui è un giocatore irrisolto che non ha mai scritto definitivamente la sua storia. È di grandissimo futuro, ma gli è scoppiato in mano. Ha le qualità vere, ma sono convinto che potrà vincere tutte le sue scommesse. Valeva la pena tentare. Fazzini? È un giocatore che mi piace. Ma magari lo prendesse, è formidabile

Tchaouna? Lui è un giocatore un po’ bizzarro. Lo dico con rammarico perché gli voglio bene, sa giocare a calcio e poteva diventare fondamentale per la Lazio. Lui si smarrisce, si fa inghiottire dal campo, deve imparare a gestire la sua partita e gli scatti con i rallentamenti che gli servono per recuperare fiato rientrare in azione. Però è un talento vero, la gente deve essere paziente con lui. L’allenatore non lo deve mollare un centimetro, lo deve costringere a mettere lo stesso impegno che dovrebbe mettere in una finale

Derby? È fondamentale solo per la Roma in questo momento storico della squadra e della società, la Lazio un piccolo inciampo lo potrebbe sopportare mentre la Roma no. Rovella? Sta diventando incommensurabile. Deve migliorare nell’immediatezza della giocata, deve giocare più velocemente la palla e individuare la soluzione prima. Sto parlando di frazioni di secondo

Non avevo previsto il passo trionfale della Fiorentina, sbagliando. Era evidente che potesse fare bene e non mi aspettavo la Lazio così in classifica, autoritaria nel gioco che è scintillante. Equilibri perfetti, devo dire che Baroni ha fatto un grande lavoro ma prima di lui lo hanno fato Fabiani e Lotito che hanno preso giocatori buoni. Anche sotto questo aspetto devo dire che la Lazio ha giocato benissimo. È sbalorditiva. L’Atalanta non è una sorpresa e non mi meraviglierei se vincesse lo scudetto. Devo dire che c’è una lotta spasmodica per la retrocessione che coinvolge molte squadre. Per il quarto posto ci saranno battaglie infinite, ci sarà un grande campionato