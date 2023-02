S.S. Lazio, 3 indimenticabili leggende della squadra bianco azzurra

Nel corso della sua storia centenaria, la Lazio ha visto militare nelle proprie file una grande quantità di fuoriclasse, in grado di dare lustro alla squadra e di donare fortissime emozioni ai tifosi biancoazzurri. Esistono, tuttavia, personaggi che sono rimasti talmente impressi nel cuore dei tifosi laziali da essere ritenuti delle vere e proprie leggende. Ecco, dunque, chi sono i 3 calciatori che ancora vengono ricordati dai tifosi più sfegatati e che hanno lasciato un segno indelebile nella storia calcistica della Lazio.

1) Giuseppe Signori (Beppe Gol)

Giuseppe Signori è stato senza dubbio uno degli attaccanti e capitani più celebrati dai tifosi laziali. Ha giocato nella squadra biancoazzurra dal 1992 al 1997, laureandosi per ben tre volte come capocannoniere. La precisione dei suoi tiri e la grande capacità di realizzazione reti gli è valso, poco dopo il suo arrivo a Roma, il simpatico soprannome di “Beppe Gol”, con il quale ancora oggi viene ricordato.

Soltanto nella stagione 1992, infatti, Signori è riuscito a totalizzare ben 26 reti in 32 incontri disputati, permettendo alla Lazio di raggiungere il quinto posto della classifica e di affrontare nuovamente dopo 15 anni l’ambitissima coppa UEFA.

2) Alessandro Nesta

Chi ha buona memoria ricorderà certamente che Alessandro Nesta ha cominciato la propria carriera professionistica nella Lazio, durante la stagione 1993/1994. Nesta è rimasto tra le file bianco azzurre fino al 2002, anno in cui per difficoltà legate ai bilanci del club il giocatore è stato venduto al Milan.

Da aquilotto, tuttavia, Alessandro Nesta ha saputo raggiungere traguardi di notevole importanza, contribuendo a dare alla Lazio una posizione di prestigio tanto a livello nazionale che internazionale. Grazie a Nesta, infatti, la squadra biancoazzurra è riuscita nel 2000 a vincere contemporaneamente sia il Campionato di Serie A che la Supercoppa italiana.

3) Pavel Nedved

Il ceco Pavel Nedved debutta nella Lazio nel 1996, dimostrandosi fin da subito un calciatore di eccellente valore. Nella prima stagione calcistica riesce, infatti, a segnare 7 reti, mentre nella seconda contribuisce alla vittoria del trofeo di Coppa Italia.

Grazie all’ottima capacità tecnica e alla grande abilità nel trovare la rete, Nedved diventa in poco tempo non solo uno dei punti fermi della rosa laziale, ma anche una delle certezze dei frequentatori di casinò in Italia e degli appassionati di scommesse sportive. La sua militanza nella Lazio si conclude, tuttavia, nell’anno 2000, dopo essere stato acquistato dalla Juventus.

Vere e proprie leggende

E questi erano solo alcuni dei calciatori che hanno lasciato un’impronta indelebile all’interno della storia calcistica bianco azzurra. In effetti, non basterebbe un intero manuale per raccogliere i nomi e le gesta di tutti i campioni che hanno giocato nella squadra della grande aquila. Il bello del calcio, tuttavia, è proprio questo, e cioè che anche a distanza di anni i grandi campioni vengono ricordati sempre con nostalgia, ammirazione e con sconfinato amore.