Rummenigge: «In Italia ci sono stati da sempre molto attaccanti tedeschi, la Lazio ne è un esempio con Klose»

Rummenigge, l’ex giocatore dell’Inter rilascia alcune dichiarazioni soffermandosi sugli attaccanti tedeschi, e cita la Lazio

In occasione del Festival dello Sport di Trento, ha parlato Rummenigge, il quale si sofferma sull’affluenza dei giocatori tedeschi in Italia in particolare degli attaccanti

PAROLE – In Germania abbiamo sempre avuto attaccanti di grande livello come Gerd Muller, in Italia invece Paolo Rossi, Gigi Riva e Boninsegna. Voeller a Roma ha fatto grandi cose, così come Klose alla Lazio. In questi due paesi la ricerca dell’attaccante resta sempre una priorità. In Germania adesso abbiamo tanti centrocampisti, altrettanti difensori: probabilmente ai giovani di oggi piace più così, essere maggiormente al centro dell’attenzione ed avere il pallone fra i piedi