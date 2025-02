Rovella Lazio, contro l’Inter si vede la differenza di averlo o non averlo – le pagelle

Rovella Lazio, le pagelle del centrocampista biancoceleste nel quarto di finale contro l’Inter: ecco come è andata la sua partita

Dopo il turno di stop per squalifica in campionato Nicolò Rovella è tornato in campo nel quarto di finale Inter Lazio di ieri sera e la differenza su come gira la squadra tra quando c’è o è assente è evidente. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Crea e finalizza mettendo in crisi la retroguardia interista. Sullo 0-0 Martinez deve superarsi per negargli il gol. E poi scodella in area una serie di palloni pericolosi».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Con lui la Lazio ha ritmo e si sente più sicura, dà sostanza e respiro. Recuperi spezzando linee di gioco, pressando ogni angolo di prato».

TUTTOSPORT 6 – «Nel buon avvio biancoceleste è la mente di inizio manovra. Più in ombra nel secondo tempo».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Non sbaglia un pallone o un tempo di entrata tanto che Inzaghi deve esentare Asllani e chiedere gli straordinari a Calhanoglu».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Il centrocampista azzurro è bravo sia quando deve interrompere le trame interiste che quando prova a verticalizzare».