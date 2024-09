Rovella Lazio, il centrocampista si è RIPRESO la regia: ricostituito l’ASSE con Guendouzi. Baroni ridisegna il loro FUTURO. Le ultime

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rovella si è ripreso la regia della Lazio. Nelle ultime settimane aveva perso posizione poi la partenza di Cataldi ha rimesso in corsa il giocatore. Baroni ha deciso di puntare su di lui così si è ricostituito l’asse Rovella-Guendouzi. Anche il francese si è rilanciato tanto da essere chiamato da Deschamps in Nazionale. Ora il centrocampista della Lazio ha trovato solidità.