Romulo su Immobile: «Impensabile che venga criticato» Il pensiero dell’ex biancoceleste

In un’intervista rilasciata a Radio Serie A, l’ex Lazio, Romulo, ha parlato del suo futuro e di Ciro Immobile.

IMMOBILE- «E’ impensabile che venga criticato. Ha fatto la storia della Lazio, è stato capocannoniere quasi ogni anno, è capitano e non si è mai comportato male. È un esempio per i ragazzi, non solo come amico ma anche come calciatore: è una punta fortissima, quasi tutte le big lo vorrebbero. Fortunatamente è alla Lazio: io sono rimasto tifoso. Può capitare di avere momenti brutti in carriera, ma lui è una delle punte più forti: è impensabile criticarlo»

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE