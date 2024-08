Romero Lazio, NUOVO NOME per l’attacco. Può arrivare dalla Spagna: ecco CHI E’

Romero Lazio, un nuovo nome per rinforzare l’attacco del club biancoceleste. Il rinforzo può arrivare dalla Spagna: ecco chi è

Come rivelato dal fichero.com, il calciomercato Lazio avrebbe messo nel mirino anche Isaac Romero per rinforzare l’attacco. Il classe 2000 è un giocatore di proprietà del Siviglia con cui, nell’ultima stagione, ha messo a referto 16 presenze, 6 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

Il giocatore può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, da quello di centravanti a quello di esterno, e ha da poco rinnovato il contratto con gli spagnoli. Clausola da 30 milioni di euro, ma il problema è il suo status di over 22 che non ne consentirebbe la registrazione in lista in questo momento.