Romagnoli pupillo di Sarri: «Altissimo livello, ha preso in mano la difesa»

Maurizio Sarri in conferenza stampa pre-partita ha elogiato il lavoro che sta facendo in difesa Alessio Romagnoli. Le sue parole

Il tecnico biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera contro il Milan ha parlato dell’ottimo lavoro svolto dal difensore capitolino Romagnoli

ROMAGNOLI– «Dal punto di vista tattico è di altissimo livello, sono contentissimo di questo aspetto. Per caratteristiche è adatto al nostro modo di difendere, ha preso in mano la linea, guida la difesa in modo attenta e applicata. Sono contento »

