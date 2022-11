Romagnoli: «Partita perfetta. Questo derby me lo godo, stavolta dalla parte giusta»

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la vittoria contro la Roma. Le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Soddisfazione enorme, grandissima. Vincerlo così è un’emozione forte, partita non bellissima ma sofferta. Siamo stati bravi tutti dal primo all’ultimo».

SCENOGRAFIA LAZIO – «La tifoseria è di un altro livello rispetto a tutte le altre, sono fondamentali per noi e ci danno la spinta in ogni partita. Ci fanno sentire i migliori al mondo, è difficile spiegarlo, è troppo bello».

SETTIMANA – «Siamo consapevoli della nostra forza, ci dispiace come sono andate le ultime due partite. Dovevamo ripartire subito, è stata la partita perfetta. Sapevamo che dovevamo ripartire subito»

ROMA LAZIO CON LUI IN PANCHINA PER LA ROMA– «Una vita fa era, le cose sono cambiate e ora me lo godo perché sono dalla parte giusta».

PROSSIMI IMPEGNI – «Tutte le partite sono difficili, soprattuto se vuoi stare in alto. Bisogna affrontare ogni partita come una finale già a partire da giovedì»