Romagnoli tira fuori la maschera: ce la fa col Milan? Le ultime sull’infortunio al naso riscontrato dal centrale della Lazio

Come riporta Il Messaggero Alessio Romagnoli nella tarda serata di ieri si è sottoposto ad esami strumentali in Paideia che hanno evidenziato una frattura composta del setto nasale causata dal forte scontro con Zapata nel primo tempo di mercoledì sera.

Il difensore della Lazio, che ieri non ha partecipato alle prove tattiche, potrà in realtà giocare con un’apposita maschera di protezione se Sarri lo riterrà opportuno. Il centrale ci proverà a tornare da grande ex a San Siro. In caso contrario toccherà a Patric.