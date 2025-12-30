Hanno Detto
Romagnoli Lazio, parla l’agente: «E’ un leader! Deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo che succederà»
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Raiola – agente di Alessio Romagnoli – ha fatto il punto sul futuro del difensore della Lazio. Le sue parole:
PAROLE – «Lui vive un momento di felicità a Roma anche perchè è tifoso laziale ed è felice di vestire la maglia biancoceleste. Contratto in scadenza? Viste i problemi in estate della Lazio è bloccato, aspetteremo i prossimi mesi. Romagnoli oggi è un leader della squadra come posizione e spogliatoio
Speriamo che arrivino obiettivi importanti, poi a fine stagione vediamo cosa succederà. Ad oggi non ci sono sentori per il rinnovo, Alessio deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo che succederà».
