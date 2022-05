Romagnoli Lazio, cresce l’ottimismo: previsto un altro incontro

Cresce l’ottimismo per l’arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio: previsto un altro incontro nei prossimi giorni

Oggi Enzo Raiola si è incontrato con Claudio Lotito a Formello per discutere di Romagnoli e del rinnovo di Patric.

Alfredo Pedullà riporta che l’incontro è stato rapidissimo per sopravvenuti impegni delle parti. Ce ne sarà un altro nei prossimi giorni, cresce la fiducia. La Lazio ha preannunciato di voler aumentare l’offerta da 2,5 milioni a stagione più bonus per avvicinarsi ai 3 più bonus chiesti dal capitano del Milan in scadenza di contratto. La Lazio vuole chiudere, oggi ci sarebbe stato bisogno di più tempo, ma ci sarà modo per organizzare un nuovo summit e raggiungere le intese.