Romagnoli può partire davvero? L’Al Sadd torna alla carica: pronto un contratto fino al 2029!

Il club qatariota vuole riaprire i colloqui per Romagnoli: sul tavolo una proposta da 6 milioni a stagione per il centrale della Lazio

Il futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, torna a essere un tema caldo in chiave mercato. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, l’Al Sadd sarebbe pronto a riaprire i colloqui per provare a ingaggiare il centrale biancoceleste. Il club qatariota avrebbe già incassato la disponibilità del giocatore, attirato da una proposta economicamente molto importante: contratto fino al 2029 da 6 milioni di euro a stagione.

Una pista che non nasce oggi e che negli ultimi mesi è già stata accostata con forza al difensore nei mesi del mercato invernale, tanto che il difensore aveva salutato i tifosi prima di essere trattenuto in extremis. Il nome dell’ex difensore di Milan e Sampdoria resta infatti tra quelli più delicati dentro la programmazione estiva della Lazio, soprattutto in un momento in cui la società dovrà valutare diversi scenari tra possibili uscite, ricostruzione della rosa e futuro tecnico ancora da definire.

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L’offerta dall’Arabia per Romagnoli può cambiare gli equilibri

La disponibilità del giocatore ad ascoltare la proposta dell’Al Sadd rende il dossier particolarmente significativo. Romagnoli, classe 1995, è uno dei profili di maggiore esperienza del reparto arretrato biancoceleste, ma la possibilità di firmare un accordo fino al 2029 a cifre così elevate rappresenta un elemento capace di pesare nelle valutazioni personali nonostante sia legato ai capitolini da un contratto fino al 2027.

Per la Lazio infatti l’eventuale partenza del difensore aprirebbe un vuoto importante in una difesa già chiamata a essere rivista con i dubbi sul futuro anche dello spagnolo Mario Gila in dubbio. Dopo una stagione complicata, chiusa tra risultati deludenti e forti tensioni ambientali, perdere un centrale esperto significherebbe dover intervenire con decisione sul mercato.

Sarà una decisione legata anche al progetto

Il punto centrale sarà capire la posizione del club biancoceleste dopo le turbolenze invernali. La società capitolina dovrà decidere se provare nuovamente a trattenere Romagnoli dentro il nuovo progetto oppure se aprire alla cessione davanti a un’offerta ritenuta adeguata. Molto dipenderà anche dalla chiarezza sui programmi futuri e dalla scelta dell’allenatore.

La situazione resta quindi da seguire con attenzione. L’Al Sadd è pronto a muoversi, il giocatore avrebbe dato apertura al trasferimento e la Lazio si trova davanti a un bivio: blindare uno dei suoi difensori più esperti o iniziare una nuova fase anche nel cuore della retroguardia.