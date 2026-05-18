Calciomercato
La Lazio sonda il terreno per il post Sarri! Contatti con Toppmöller: il retroscena emerso
La Lazio continua a guardarsi intorno per il post Sarri. Emerge un retroscena: contatti con il tedesco Dino Toppmöller
La Lazio comincia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, con il futuro di Maurizio Sarri sempre più incerto. Il rapporto tra il tecnico toscano e il club sembra essere arrivato a un punto molto delicato, tanto che l’addio a fine campionato appare oggi uno scenario concreto. In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva, la società valuta già diverse opzioni per non farsi trovare impreparata.
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Toppmöller Lazio, il profilo seguito da Fabiani
Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è anche quello di Dino Toppmöller, allenatore tedesco ed ex attaccante, oggi libero dopo la fine della sua esperienza all’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera il Direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe avuto un contatto proprio con il tecnico. Un sondaggio esplorativo, utile per capire margini, disponibilità e possibili condizioni.
Toppmöller Lazio, un’opzione estera per il nuovo ciclo
Il nome di Toppmöller rappresenta una pista diversa rispetto agli altri profili italiani accostati alla panchina biancoceleste. Prima dell’esperienza all’Eintracht Francoforte, durata tre anni, il tecnico ha lavorato anche come vice al Lipsia e al Bayern Monaco, costruendo un percorso internazionale di buon livello. La Lazio, in caso di separazione da Sarri, dovrà scegliere se puntare su una soluzione di continuità o aprire un ciclo completamente nuovo. In questo scenario, la candidatura di Toppmöller aggiunge un elemento interessante al valzer delle panchine!
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