Panchina Lazio, il gelo è sempre più evidente: cosa filtra sul futuro del tecnico biancoceleste

Panchina Lazio, crescono le tensioni a distanza tra tecnico e presidente: il futuro resta sospeso, ma la separazione appare sempre più probabile

La frattura non è ancora ufficiale, ma il clima è ormai quello dell’attesa prima del confronto decisivo. In casa Lazio il futuro di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, resta il grande nodo da sciogliere dopo il derby perso contro la Roma. Le parole pronunciate dal tecnico nel post partita hanno avuto il sapore di un avviso chiaro alla società: senza programmi condivisi, senza ascolto e senza una visione comune, andare avanti diventerebbe complicato.

La risposta di Claudio Lotito non si è fatta attendere. In attesa di un vertice che dovrà definire la situazione, i due continuano a mandarsi messaggi a distanza. Da una parte l’amarezza di un allenatore deluso, dall’altra la replica del numero uno biancoceleste, che ha ricordato il contratto triennale ma anche un principio molto netto: nessuno, dentro una società, può essere considerato indispensabile.

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Lazio, Sarri inviperito dopo il derby

La posizione del tecnico appare chiara. Sarri non sembra più disposto a restare senza garanzie tecniche e senza un progetto che possa riportare la Lazio a un livello competitivo. Le sue parole arrivano dopo una stagione pesante, segnata da risultati deludenti, contestazioni, una finale di Coppa Italia persa e un derby che ha ulteriormente aumentato la distanza tra ambiente, squadra e società.

La replica di Lotito può essere letta in due modi. Da un lato il presidente ha ricordato che Sarri ha ancora due anni di contratto, con scadenza nel 2028. Dall’altro, però, lascia intendere che la Lazio non intenda trattenere nessuno controvoglia, soprattutto se le visioni non dovessero più combaciare.

Tra Sarri e la Lazio separazione possibile ma non semplice

Il punto centrale resta economico e contrattuale. Se addio sarà, difficilmente potrà essere rapido e indolore. La società non sembra intenzionata a fare il primo passo: se Sarri non chiederà ufficialmente di essere liberato, resterà l’allenatore della Lazio anche nella prossima stagione in forza del contratto ancora valido.

Diverso lo scenario se il tecnico manifestasse la volontà di chiudere il suo secondo ciclo biancoceleste dopo una sola annata. In quel caso si aprirebbe una trattativa, con il nodo dei costi residui del contratto: circa 12 milioni lordi per i due anni ancora in essere.

Il valzer degli allenatori della Lazio condiziona tutto

Non è escluso che entrambe le parti scelgano di prendere tempo. Sarri è stato accostato a Napoli e Atalanta, mentre la Lazio valuta profili come Raffaele Palladino, tecnico giovane, e Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese. Prima di arrivare allo strappo definitivo, però, servirà capire come si muoverà il mercato delle panchine.

Il rapporto tra Lotito e Sarri non è mai stato semplice, ma tra i due esiste una conoscenza consolidata. Per questo uno scontro frontale appare poco probabile. Più realistico immaginare un braccio di ferro lungo, fatto di attese, valutazioni e convenienze reciproche. La sensazione, però, resta la stessa: salvo colpi di scena, il percorso tra la Lazio e il suo allenatore sembra avvicinarsi alla fine.